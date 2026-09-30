FACUA te asesora sobre… las cuentas de pago básicas

Disponer de una cuenta bancaria es un requisito prácticamente indispensable en la sociedad moderna. Para la inmensa mayoría de operaciones económicas que realizamos en el día a día se nos pedirá o será necesario tener nuestro dinero en un banco. Sin embargo, esto también puede acarrear distintos problemas. Aumento de las comisiones de mantenimiento o por realizar distintas operaciones, servicios adicionales que te piden contratar, ofertas agresivas para que tengas más productos con la entidad bancaria… son solo algunas de las prácticas que los bancos han puesto en marcha en los últimos años y que pueden provocar que al final te encuentres con algo que no necesites. Quizás lo único

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