Érase un verano de aventuras: seguridad en campo, playa y sierra

El turismo activo se ha convertido en una opción habitual para quienes buscan disfrutar del tiempo libre haciendo deporte y entrando en contacto con la naturaleza. Descensos en rafting, barranquismo, escalada, rutas en bicicleta, kayak, espeleología o vías ferratas forman parte de una oferta que cada año atrae a más usuarios. Pero detrás de una actividad que parece sencilla hay una organización que debe cumplir una serie de obligaciones. La seguridad no puede depender solo de la experiencia del monitor o de la buena suerte. Las empresas que ofrecen estas actividades deben cumplir unos requisitos legales y los consumidores tienen derecho a recibir información clara antes de contratar. El

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