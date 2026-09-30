Juan Luis Cano: «Las redes sociales han suspendido el pensamiento crítico de las personas»

Juan Luis Cano (Madrid, 1960) es periodista, escritor y humorista. Historia viva de la radio, formó parte del famoso dúo cómico Gomaespuma junto a Guillermo Fesser. En esta entrevista analiza más de cuatro décadas de periodismo, humor y comunicación. También reflexiona sobre cómo han cambiado los medios, las redes sociales y la forma de construir personajes públicos. Desde su experiencia, aborda la relación entre audiencia, intereses económicos y opinión pública, y critica la amplificación mediática de figuras de la ultraderecha. También habla de desinformación, bulos, populismo, libertad de expresión y del papel que deben asumir los comunicadores para

Contenido exclusivo para socios plenos Hacerme socioIniciar sesión