Ocio y cultura

Juan Luis Cano: «Las redes sociales han suspendido el pensamiento crítico de las personas»

El periodista, escritor y humorista madrileño analiza más de cuatro décadas de periodismo y humor en una entrevista donde también repasa el panorama político actual.

Por Rubén Sánchez
España-30/09/2026

Juan Luis Cano (Madrid, 1960) es periodista, escritor y humorista. Historia viva de la radio, formó parte del famoso dúo cómico Gomaespuma junto a Guillermo Fesser.

En esta entrevista analiza más de cuatro décadas de periodismo, humor y comunicación. También reflexiona sobre cómo han cambiado los medios, las redes sociales y la forma de construir personajes públicos.

Desde su experiencia, aborda la relación entre audiencia, intereses económicos y opinión pública, y critica la amplificación mediática de figuras de la ultraderecha. También habla de desinformación, bulos, populismo, libertad de expresión y del papel que deben asumir los comunicadores para

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