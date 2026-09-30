Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-30/09/2026
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Lorea y X
FACUA Euskadi ha conseguido que Lorea recupere su cuenta de Twitter/X después de que se la robasen y cambiasen su perfil y claves de acceso tras pinchar en un enla
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