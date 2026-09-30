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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio, agosto y septiembre.
España-30/09/2026
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores. En esta ocasión, con el foco centrado en el constante aumento del precio de suministros básicos como la electricidad o los combustibles.
La asociación ya advirtió en julio que las gasolineras aprovecharon la rebaja de 20 céntimos en el combustible aprobada por el Gobierno para inflar aún más sus márgenes, aumentando los precios de los co
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