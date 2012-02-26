FACUA informa
Boletín semanal número 174
26/02/2012
FACUA Baleares se reúne con la Consellera de Salut, Família i Benestar Social
Pretenden imponer a una tienda Blanco una 'micromulta' de 300 euros... destacando que la cuantía es por pertenecer a una gran cadena
FACUA Córdoba solicita al Ayuntamiento la creación de una mesa plural y participativa para la elaboración de la nueva Ordenanza Municipal del Taxi
Tras la acción de FACUA, retiran de iTunes la app que describía como 'desviados' a los homosexuales
FACUA Málaga solicita que Parcemasa devuelva de oficio el IVA cobrado indebidamente a los usuarios afectados
FACUA Andalucía denuncia que la consejera de Salud ha fulminado la participación ciudadana en la Sanidad
"¿Un código de buenas prácticas? Si el Gobierno se fía de la banca, nosotros hace mucho que no", señala el portavoz de FACUA
FACUA Sevilla convoca una reunión para asesorar a los socios afectados por las participaciones preferentes
FACUA denuncia que una app para iPhone y iPad describe como 'desviados' a los homosexuales
FACUA reclama a Renfe que amplíe el descuento por carné joven hasta los menores de 30 años
FACUA Comunidad Valenciana apoya la marca PdC Perfil de Calidad para viviendas
FACUA demanda a la secretaria general de Sanidad y Consumo que el Gobierno no recorte la protección de los consumidores
FACUA Huelva se moviliza en defensa de los intereses y derechos del consumidor
FACUA Sevilla reitera su demanda de participación en el Consejo Municipal de Comercio
FACUA lamenta la ceguera mostrada por González Macho en su discurso de los Goya
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