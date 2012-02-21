FACUA demanda a la secretaria general de Sanidad y Consumo que el Gobierno no recorte la protección de los consumidores
Reclama que su Ministerio tenga peso e interlocución permanente con el resto de carteras del Ejecutivo en las cuestiones relacionadas con la regulación y control del mercado y los abusos y fraudes masivos que sufren los usuarios.
FACUA.org
España-21/02/2012
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El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, se ha reunido este martes con la secretaria general de Salud y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Pilar Farjas.
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