FACUA informa
Boletín semanal número 202
09/09/2012
Ryanair vuelve a amenazar a FACUA con llevarla a los tribunales
Segundo caso de despresurización de cabina en un vuelo de Ryanair en unos días
Julia Otero entrevista a Rubén Sánchez sobre el chantaje del Gobierno a FACUA
Organizaciones sociales andaluzas presentan en el Parlamento andaluz una declaración contra los recortes
La Audiencia de Madrid resuelve que OCU no puede impedir que FACUA informe de sus intentos de aprovecharse de su imagen
Cayo Lara denuncia que el Gobierno quiere "asfixiar a las organizaciones que defienden a los ciudadanos" y critica la amenaza a FACUA
FACUA ve inaudito que Fomento no actúe contra Ryanair tras otro aterrizaje urgente
El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, se reúne con el coordinador federal de IU, Cayo Lara
El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, se reúne con la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez
Los secretarios generales de CCOO y UGT firman el manifiesto en apoyo a FACUA tras reunirse con su presidente
El presidente de FACUA se reúne con Trinidad Jiménez, Pilar Grande y María Irigoyen
FACUA lanza un número especial de la revista 'Consumerismo' dedicado a la 'Lucha contra los abusos'
Avalancha de consultas en FACUA por el cobro del nuevo IVA en recibos con consumos de julio y agosto
El presidente de FACUA se reúne con los secretarios generales de CCOO y UGT
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