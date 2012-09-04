Los secretarios generales de CCOO y UGT firman el manifiesto en apoyo a FACUA tras reunirse con su presidente
Toxo denuncia una "sucia campaña" de acoso y pide al Gobierno que "retire todas sus acciones" contra la asociación. Méndez recuerda que "FACUA ha criticado a gobiernos del PP y del PSOE" porque "está en su derecho constitucional".
FACUA.org
España-04/09/2012
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El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Paco Sánchez Legrán, ha celebrado una rueda de prensa junto al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el secretario general de UGT, Cándido M&e