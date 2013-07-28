FACUA informa
Boletín semanal número 248
28/07/2013
Compromiso Social para el Progreso rechaza la reforma local aprobada por el Gobierno
FACUA Granada denuncia el cierre sin previo aviso del centro deportivo Massam en La Zubia
FACUA insta a Renfe a pagar cuanto antes los anticipos a los afectados por la tragedia de Santiago
FACUA muestra su solidaridad a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Santiago y ofrece su apoyo
Decenas de muertos en Santiago al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol
FACUA Málaga lamenta la falta de ética política de la concejala Mariví Romero en las redes sociales
Amanda Long, elegida nueva directora general de Consumers International
FACUA denuncia los 10 principales abusos de las aerolíneas en la venta de billetes
FACUA rechaza que la UE ceda en la protección de datos de sus ciudadanos para favorecer a empresas
Los consumidores tienen sólo 10 días para valorar 13 normas sobre electricidad
FACUA muestra su apoyo a la reforma de la ley de patentes de Brasil
Dos proyectos de El Salvador y Ecuador, primeros en recibir el Fondo Solidario de la Fundación FACUA
Organizaciones sociales rechazan la reforma local por atentar contra la esencia del municipalismo
FACUA Sevilla pide a las administraciones que busquen soluciones al suministro de luz en Burguillos
Telecos, banca y eléctricas, sectores más denunciados por los andaluces entre enero y junio de 2013
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