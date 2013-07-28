FACUA informa

Boletín semanal número 248
28/07/2013

Compromiso Social para el Progreso rechaza la reforma local aprobada por el Gobierno

FACUA Granada denuncia el cierre sin previo aviso del centro deportivo Massam en La Zubia

FACUA insta a Renfe a pagar cuanto antes los anticipos a los afectados por la tragedia de Santiago

FACUA muestra su solidaridad a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Santiago y ofrece su apoyo

Decenas de muertos en Santiago al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol

FACUA Málaga lamenta la falta de ética política de la concejala Mariví Romero en las redes sociales

Amanda Long, elegida nueva directora general de Consumers International

FACUA denuncia los 10 principales abusos de las aerolíneas en la venta de billetes

FACUA rechaza que la UE ceda en la protección de datos de sus ciudadanos para favorecer a empresas

Los consumidores tienen sólo 10 días para valorar 13 normas sobre electricidad

FACUA muestra su apoyo a la reforma de la ley de patentes de Brasil

Dos proyectos de El Salvador y Ecuador, primeros en recibir el Fondo Solidario de la Fundación FACUA

Organizaciones sociales rechazan la reforma local por atentar contra la esencia del municipalismo

FACUA Sevilla pide a las administraciones que busquen soluciones al suministro de luz en Burguillos

Telecos, banca y eléctricas, sectores más denunciados por los andaluces entre enero y junio de 2013

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