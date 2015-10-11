FACUA informa
Boletín semanal número 363
11/10/2015
FACUA Sevilla asesora sobre servicios bancarios en el marco de una campaña
FACUA recuerda que Renfe tiene que compensar a los afectados por la paralización de trenes en Cataluña
FACUA rechaza el Decreto que penaliza el autoconsumo y se pliega a los intereses de las grandes eléctricas
El importe medio para sacarse el carné de conducir B a la primera en Andalucía es de 584,74 euros
El BOE hace públicas las subvenciones concedidas a las asociaciones de consumidores en 2015
XTerra no renovará la licencia del titular de la marca en España ante sus numerosas irregularidades
FACUA denuncia a las filiales de Volkswagen en España ante las 17 autoridades de consumo autonómicas
Extremadura debate una propuesta parlamentaria que recoge las reivindicaciones de FACUA en materia de agua
Denuncian caos organizativo y problemas de seguridad en el circuito de triatlón XTerra Reino de Granada
FACUA Andalucía se suma a las concentraciones convocadas por el Día Mundial del Trabajo Decente
FACUA Andalucía lamenta la absoluta despreocupación de la Junta por la defensa de los consumidores
La plataforma de #afectadosVolkswagen creada por FACUA supera ya los 20.000 miembros
FACUA desaconseja llevar los coches al taller si Volkswagen no garantiza que mantendrán sus prestaciones
Más de 15.000 usuarios se han sumado ya a la plataforma de #afectadosVolkswagen creada por FACUA
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