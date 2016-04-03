FACUA informa
Boletín semanal número 388
03/04/2016
El 8º Congreso de FACUA Andalucía reelige presidenta a Olga Ruiz por unanimidad
FACUA Andalucía reclama a la Junta que abra expediente sancionador al grupo Volkswagen
FACUA critica que Santander anuncie un ERE y el cierre de 450 oficinas tras subir comisiones y beneficios
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Kangoo II X61
FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que corrija las deficiencias del servicio público de bicicletas
FACUA Andalucía celebra este sábado en Sevilla su 8º Congreso
Los socios de FACUA Sevilla reeligen a Manuel Baus presidente para los próximos cuatro años
El portavoz de FACUA se reúne con el presidente de Ciudadanos Andalucía
FACUA Catalunya pide al Ayuntamiento de Barcelona que revise los protocolos de funcionamiento de la grúa
El Banco de España censura a Cajamar por bloquear indebidamente la cuenta de una usuaria
FACUA Sevilla celebra su 36ª Asamblea General de Socios
FACUA Córdoba advierte de que las tarifas de Emacsa se van a decidir sin contar con los consumidores
FACUA exige al Gobierno vasco que aclare sus planes de futuro para los peajes de la Comunidad
FACUA Sevilla lleva a los tribunales a la Diputación por irregularidades en las subvenciones
FACUA alerta de la retirada de unas galletas Mini Granola envasadas erróneamente como Mini Oreo
FACUA critica el cierre en falso que el Gobierno avala para los fosfoyesos de Fertiberia en Huelva
FACUA Córdoba se reúne con UCOR para tratar su participación en la mesa de trabajo de Emacsa
Las telecos, reinas del fraude con el 57% de las denuncias de los valencianos en FACUA en 2015
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