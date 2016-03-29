FACUA Sevilla lleva a los tribunales a la Diputación por irregularidades en las subvenciones
La asociación recurre en el juzgado el reparto por parte de dicho organismo de la partida para puntos de información al consumidor en la provincia. Además, devuelve los 11.571 euros que ya había recibido.
FACUA.org
Sevilla-29/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla ha presentado en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo un recurso contra el reparto de subvenciones a los programas de consumo que realiza la Diputación de Sevilla tras haber detectado diversas irregularidades en el proceso. En su escrito, la asociación advierte