FACUA informa
Boletín semanal número 389
10/04/2016
FACUA urge a la Junta de Extremadura a que elimine sus líneas de atención al ciudadano 901 y 902
FACUA considera escandaloso el grave fallo de seguridad de la web de Hacienda
Una avería en Movistar provoca una caída masiva de sus servicios de voz e internet fijos
FACUA alerta de 32 abusos que pueden sufrir los consumidores en algunos bares y restaurantes
FACUA Andalucía aprueba en su 8º Congreso una resolución de apoyo a los refugiados
FACUA Madrid reclama acciones legales por la venta irregular de viviendas protegidas a fondos buitre
FACUA celebra que el Congreso dé el primer paso para tumbar la Lomce
Los usuarios consideran las irregularidades en la subida de comisiones bancarias El Peor Abuso del Año
Consumerismo, la revista de FACUA, dice adiós al papel y renace en formato digital
FACUA Almería celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Granada denuncia que el Ayuntamiento de la capital amenaza con exhumar a más de 16.000 difuntos
FACUA ve irrisoria la multa "leve" a Ticketmaster por ofertar entradas a precios más bajos de los reales
FACUA alerta a Ikea del peligro para los niños de unos agujeros en sus vasos de juguete
FACUA Almería celebra su 14ª Asamblea General de Socios
Los fraudes de las telecos causaron siete de cada diez denuncias de los manchegos en FACUA en 2015
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