FACUA informa

Boletín semanal número 389
10/04/2016

FACUA urge a la Junta de Extremadura a que elimine sus líneas de atención al ciudadano 901 y 902

FACUA considera escandaloso el grave fallo de seguridad de la web de Hacienda

Una avería en Movistar provoca una caída masiva de sus servicios de voz e internet fijos

FACUA alerta de 32 abusos que pueden sufrir los consumidores en algunos bares y restaurantes

FACUA Andalucía aprueba en su 8º Congreso una resolución de apoyo a los refugiados

FACUA Madrid reclama acciones legales por la venta irregular de viviendas protegidas a fondos buitre

FACUA celebra que el Congreso dé el primer paso para tumbar la Lomce

Los usuarios consideran las irregularidades en la subida de comisiones bancarias El Peor Abuso del Año

Consumerismo, la revista de FACUA, dice adiós al papel y renace en formato digital

FACUA Almería celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Granada denuncia que el Ayuntamiento de la capital amenaza con exhumar a más de 16.000 difuntos

FACUA ve irrisoria la multa "leve" a Ticketmaster por ofertar entradas a precios más bajos de los reales

FACUA alerta a Ikea del peligro para los niños de unos agujeros en sus vasos de juguete

FACUA Almería celebra su 14ª Asamblea General de Socios

Los fraudes de las telecos causaron siete de cada diez denuncias de los manchegos en FACUA en 2015

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos