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FACUA celebra que el Congreso dé el primer paso para tumbar la Lomce

La asociación viene denunciando los recortes y desigualdades que, en materia educativa, promueve la Ley Wert. La proposición de ley del PSOE ha sido aprobada con 186 votos.

FACUA.org
España-06/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción celebra que el Congreso haya dado el primer paso para frenar el calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La proposición de ley del PSOE ha recibido 186 votos a favor –la mayor&iacut

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