FACUA celebra que el Congreso dé el primer paso para tumbar la Lomce
La asociación viene denunciando los recortes y desigualdades que, en materia educativa, promueve la Ley Wert. La proposición de ley del PSOE ha sido aprobada con 186 votos.
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España-06/04/2016
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La Ley Wert fue aprobada en diciembre de 2013 con el único voto a favor del Partido Popular. | Imagen: flickr.com/presidenciamx (CC BY 2.0).
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