FACUA informa

Boletín semanal número 422
27/11/2016

Más de 10.000 personas han firmado ya el manifiesto #NoMásCortesDeLuz

FACUA Málaga logra que Tráfico anule una multa impuesta a una usuaria por haberla confundido con otra

FACUA aconseja a los afectados por la huelga de pilotos en Lufthansa reclamar a la compañía

Ticketmaster revende entradas en su propia web al triple de su precio original, denuncia FACUA

Retirada de varios lotes de Tranxilium 50 mg inyectable porque el disolvente presenta partículas

FACUA denuncia a Vodafone por incumplir una oferta en la que usaba como reclamo un teléfono de alta gama

Organizaciones de la sociedad civil se unen en la campaña #NoMásCortesDeLuz

La RFEF se niega a investigar al Córdoba por la venta irregular de entradas denunciada por FACUA

El ex social media de la Policía lleva a los tribunales a Luis Pineda por difamación

#BlackFraude La mayoría de tiendas oferta falsos descuentos en Black Friday, según 8 de cada 10 usuarios

Las ofertas de las compañías encarecen el recibo de la luz hasta un 26,2%

El nuevo Consejo Económico y Social de la provincia es excluyente y exclusivo, critica FACUA Sevilla

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Antara por un problema en el sistema de arranque

FACUA informa de la retirada de varios lotes de pintura con esponjas de la marca Diset

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