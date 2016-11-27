FACUA informa
Boletín semanal número 422
27/11/2016
Más de 10.000 personas han firmado ya el manifiesto #NoMásCortesDeLuz
FACUA Málaga logra que Tráfico anule una multa impuesta a una usuaria por haberla confundido con otra
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de pilotos en Lufthansa reclamar a la compañía
Ticketmaster revende entradas en su propia web al triple de su precio original, denuncia FACUA
Retirada de varios lotes de Tranxilium 50 mg inyectable porque el disolvente presenta partículas
FACUA denuncia a Vodafone por incumplir una oferta en la que usaba como reclamo un teléfono de alta gama
Organizaciones de la sociedad civil se unen en la campaña #NoMásCortesDeLuz
La RFEF se niega a investigar al Córdoba por la venta irregular de entradas denunciada por FACUA
El ex social media de la Policía lleva a los tribunales a Luis Pineda por difamación
#BlackFraude La mayoría de tiendas oferta falsos descuentos en Black Friday, según 8 de cada 10 usuarios
Las ofertas de las compañías encarecen el recibo de la luz hasta un 26,2%
El nuevo Consejo Económico y Social de la provincia es excluyente y exclusivo, critica FACUA Sevilla
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Antara por un problema en el sistema de arranque
FACUA informa de la retirada de varios lotes de pintura con esponjas de la marca Diset
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