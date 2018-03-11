FACUA informa

Boletín semanal número 489
11/03/2018

FACUA considera que el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno es una cínica tomadura de pelo

Tras la reclamación de FACUA, el centro médico de Tineo (Asturias) dispondrá de una sala de espera

BBVA, Caja Rural y Unicaja, los bancos más denunciados por los usuarios en FACUA en el último año

FACUA Granada lamenta la falta de diálogo en el desarrollo del nuevo mapa de autobuses urbanos

Las #ConsumidorasenAcción de FACUA se movilizan en una jornada histórica

Tras la denuncia de FACUA, Extremadura sustituye la línea 901 de atención sanitaria por una gratuita

FACUA Cádiz participa en una mesa redonda sobre el tranvía Chiclana-San Fernando-Cádiz

FACUA denuncia al festival Extremúsika por imponer posibles condiciones abusivas a los asistentes

FACUA Córdoba celebra su 30º Asamblea General de Socios

Maquinillas de afeitar "para mujeres": idénticas al resto pero hasta un 171% más caras, denuncia FACUA

Jazztel intentó cobrar más de 2.000 euros a un socio de FACUA Madrid por una línea que nunca solicitó

FACUA se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a no realizar compras ni contratos el #8M

FACUA reclama la creación de líneas de autobús que conecten varias poblaciones con el hospital de Navarra

FACUA Málaga analiza el recorte del Gobierno en el bono social del suministro eléctrico

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