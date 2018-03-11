FACUA informa
Boletín semanal número 489
11/03/2018
FACUA considera que el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno es una cínica tomadura de pelo
Tras la reclamación de FACUA, el centro médico de Tineo (Asturias) dispondrá de una sala de espera
BBVA, Caja Rural y Unicaja, los bancos más denunciados por los usuarios en FACUA en el último año
FACUA Granada lamenta la falta de diálogo en el desarrollo del nuevo mapa de autobuses urbanos
Las #ConsumidorasenAcción de FACUA se movilizan en una jornada histórica
Tras la denuncia de FACUA, Extremadura sustituye la línea 901 de atención sanitaria por una gratuita
FACUA Cádiz participa en una mesa redonda sobre el tranvía Chiclana-San Fernando-Cádiz
FACUA denuncia al festival Extremúsika por imponer posibles condiciones abusivas a los asistentes
FACUA Córdoba celebra su 30º Asamblea General de Socios
Maquinillas de afeitar "para mujeres": idénticas al resto pero hasta un 171% más caras, denuncia FACUA
Jazztel intentó cobrar más de 2.000 euros a un socio de FACUA Madrid por una línea que nunca solicitó
FACUA se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a no realizar compras ni contratos el #8M
FACUA reclama la creación de líneas de autobús que conecten varias poblaciones con el hospital de Navarra
FACUA Málaga analiza el recorte del Gobierno en el bono social del suministro eléctrico
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