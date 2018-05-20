FACUA informa
Boletín semanal número 499
20/05/2018
FACUA Cádiz recomienda a los usuarios no utilizar las urgencias del centro privado Hospital de San Rafael
FACUA advierte de que el recibo de la luz del usuario medio ha subido un 3,9% en lo que va de mayo
FACUA Sevilla insta al Consistorio de Dos Hermanas a cumplir la normativa sobre excrementos de perros
FACUA pide a la AEPD que actúe ante una encuesta del INE que vulnera la intimidad de los usuarios a los que obliga a participar
Detectan lactosa y proteína de leche no declaradas en el chorizo ibérico extra Ibisma de Supersol, alerta FACUA
FACUA Extremadura exige una mayor regulación en las viviendas turísticas
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento de Dos Hermanas que elimine la contaminación acústica en Echegaray
FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que asuma sus competencias de control durante la Feria
FACUA pide multas para Carrefour, Dia y Lidl por su 'tasa rosa' fraudulenta en maquinillas de afeitar
Nace FACUA Extremadura, que tendrá su sede en Badajoz
Retiran lotes de las tiras para la determinación de glucosa Accu-chek Aviva y Performa, alerta FACUA
FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento de Dos Hermanas que instale la señalización necesaria en la calle Orippo
FACUA Jaén pone en marcha la sexta edición de su concurso provincial de fotografía
Detectan proteínas de leche no declaradas en las barritas de cereales con chips de chocolate Sam Mills, alerta FACUA
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