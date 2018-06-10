FACUA informa

Boletín semanal número 502
10/06/2018

FACUA recuerda a los afectados de iDental su derecho a cancelar la financiación de los tratamientos

FACUA reclama a Sanidad de Asturias que aumente el número de pediatras en la zona oriental del Principado

FACUA exige a AENA que resarza a los afectados por la desconexión del sistema antiniebla en el aeropuerto de Vigo

La plataforma del parking Reina Sofía critica que la alcaldesa de Córdoba evite reunirse con ella

FACUA Catalunya imparte una ponencia para personas sordas sobre los derechos de los consumidores en Girona

FACUA Córdoba traslada al PP el abandono de las políticas de consumo de la ciudad

FACUA pide a Montón cambios legales para proteger a los usuarios frente a cierres de clínicas dentales

Detenido un taxista de Castilblanco de los Arroyos por la quema de los VTC durante la Feria de Sevilla 2017

Cierran en Almería y Segovia dos clínicas más de iDental: el número de pacientes afectados sigue aumentando

Subvención de 278.000 euros a la firma que no paga a trabajadoras porque el convenio dice "trabajadores"

FACUA Catalunya, presente un año más en la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona

Estas son las campañas y plataformas de afectados de FACUA

Cierra en Málaga otra clínica iDental: FACUA recibe numerosas consultas de afectados en toda España

En mayo se produjo la mayor subida mensual de la factura eléctrica desde enero de 2017: un 7,7%

FACUA reclama a Industria de Asturias que garantice el suministro eléctrico en La Prohida

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