FACUA informa
Boletín semanal número 502
10/06/2018
FACUA recuerda a los afectados de iDental su derecho a cancelar la financiación de los tratamientos
FACUA reclama a Sanidad de Asturias que aumente el número de pediatras en la zona oriental del Principado
FACUA exige a AENA que resarza a los afectados por la desconexión del sistema antiniebla en el aeropuerto de Vigo
La plataforma del parking Reina Sofía critica que la alcaldesa de Córdoba evite reunirse con ella
FACUA Catalunya imparte una ponencia para personas sordas sobre los derechos de los consumidores en Girona
FACUA Córdoba traslada al PP el abandono de las políticas de consumo de la ciudad
FACUA pide a Montón cambios legales para proteger a los usuarios frente a cierres de clínicas dentales
Detenido un taxista de Castilblanco de los Arroyos por la quema de los VTC durante la Feria de Sevilla 2017
Cierran en Almería y Segovia dos clínicas más de iDental: el número de pacientes afectados sigue aumentando
Subvención de 278.000 euros a la firma que no paga a trabajadoras porque el convenio dice "trabajadores"
FACUA Catalunya, presente un año más en la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona
Estas son las campañas y plataformas de afectados de FACUA
Cierra en Málaga otra clínica iDental: FACUA recibe numerosas consultas de afectados en toda España
En mayo se produjo la mayor subida mensual de la factura eléctrica desde enero de 2017: un 7,7%
FACUA reclama a Industria de Asturias que garantice el suministro eléctrico en La Prohida
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