FACUA informa
Boletín semanal número 516
16/09/2018
FACUA Sevilla muestra su apoyo a los trabajadores de El Correo de Andalucía tras el anuncio del cierre
FACUA denuncia a cuatro restaurantes canarios por no incluir impuestos en sus cartas de precios
La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía lleva al Parlamento la gratuidad de todos los párkings de hospitales andaluces
FACUA recopila la documentación necesaria para representar a los afectados de iDental en la causa abierta en la Audiencia Nacional
FACUA lamenta que la Eurocámara haya aprobado la directiva mordaza sobre derechos de autor
FACUA pide a a Kontsumobide que actúe contra la venta a puerta fría y proteja a los consumidores
FACUA se reúne con la Academia de Cine para analizar la bajada del IVA
Bajar el IVA de la luz al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, advierte FACUA
Los afectados por la huelga de Ryanair tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros, recuerda FACUA
FACUA solicita al Ayuntamiento de Bilbao que traslade la fábrica de fertilizantes situada en Zorroza
Ryanair abona 836 euros a dos socios de FACUA Málaga tras la cancelación de su vuelo
IVA y cines: FACUA desmonta el estudio de FECE y lamenta que manipule datos para inflar las bajadas
FACUA insta al Gobierno a que apruebe el Real Decreto sobre el etiquetado de la procedencia de la leche
FACUA solicita al Ayuntamiento de Badajoz que inicie cuanto antes las reparaciones del parque de la Viña
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