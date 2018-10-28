FACUA informa
Boletín semanal número 522
28/10/2018
FACUA solicita al Ayuntamiento de Gijón que solucione los problemas de polución de la ciudad
Rubén Sánchez: "No tiene sentido que Hacienda obligue a más de un millón de personas a reclamar por el IRPF de maternidad"
FACUA reclama a Adif que solucione las deficiencias de la estación de trenes de Avilés
FACUA Málaga apoya las reivindicaciones de los médicos de atención primaria
FACUA solicita a Renfe y Fomento que garantice el correcto funcionamiento del FEVE
FACUA insta a la Generalitat valenciana a que publique las marcas de las carnes insalubres intervenidas
FACUA reclama a Hacienda que devuelva el IRPF de la maternidad automáticamente, sin necesidad de reclamar
La Audiencia concluye que FACUA debió comunicar a casi 4 millones de clientes que demandaría a Telefónica
Rubén Sánchez: "Si ibas a firmar una hipoteca y rechazas la oferta vinculante, la próxima será más cara"
Los afectados por la huelga de Ryanair en Eindhoven tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros
FACUA Málaga recorre la historia de la asociación con motivo de su 35 aniversario
FACUA pide a Cataluña que multe a Ryanair por el ataque racista y xenófobo en un vuelo de El Prat
FACUA Andalucía apoya la concentración en rechazo de la gasolineras desatendidas
La agencia Wiajera debía disponer de un seguro obligatorio que cubriera a los afectados por incumplimiento de la empresa
FACUA pide a Infraestructuras de Asturias que solucione el mal estado de conservación del río Piles
FACUA aconseja reclamar ya a Hacienda el impuesto de la hipoteca si está a punto de prescribir el plazo
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