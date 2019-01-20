FACUA informa
Boletín semanal número 534
20/01/2019
El Santander devuelve 516 euros a un socio de FACUA tras cobros indebidos de comisiones durante seis años
FACUA denuncia a Naturgy por no aclarar en las facturas cuál sería el importe con discriminación horaria
FACUA Castilla y León presenta alegaciones al proyecto de revisión del PGOU de Valladolid
FACUA Córdoba pide que la cesión de El Arcángel al Córdoba CF incluya prohibir fumar en el interior
A juicio los autores de un vídeo en el que llamaron "golfas" y "guarras" a las manifestantes del 8M
FACUA Sevilla participa este jueves 17 de enero en una mesa redonda sobre las pensiones
Detectan cacahuete no declarado en cucuruchos de helados de fresa de la marca Ice King, alerta FACUA
Kutxabank devuelve 3.742 euros a un socio de FACUA después de que hicieran pagos fraudulentos con su tarjeta
FACUA Madrid rechaza la reducción del horario de atención primaria en centros de salud de la Comunidad
El precio de la bombona de butano es un 13% más caro que hace dos años, advierte FACUA
FACUA valora la decisión del Gobierno de reducir el IVA de compresas y tampones al 4%
FACUA insta al Ayuntamiento de Iruña de Oca a que retire el amianto de dos pabellones abandonados
Las dos primeras semanas de enero el kWh de luz ha sido un 12% más caro que en el mismo periodo de 2018
FACUA logra que Orange anule a un usuario un cargo irregular de 2.700 euros por roaming en Marruecos
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