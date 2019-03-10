FACUA informa
Boletín semanal número 541
10/03/2019
Vodafone, obligada a devolver a un usuario los 300 euros que le cobró por su roaming "sin coste" en EEUUU
"Libres, iguales y empoderadas", las Consumidoras en Acción de FACUA se movilizan en toda España el #8M
FACUA Sevilla critica que no se consulte a todos los sevillanos sobre el futuro de la Avenida Cruz Roja
FACUA se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a unirse a las acciones convocadas el #8M
#ElAnuncioMásMachista del año: ya puedes votar a los nominados
Carrefour cargó a un usuario durante meses comisiones de 30 euros por adeudar recibos que nunca le pasaba
FACUA Córdoba denuncia a la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería
Vodafone acaparó en 2018 el 48% de las denuncias contra compañías de telecomunicaciones en FACUA
FACUA Madrid urge a Sanidad a terminar el recorte horario en los centros de salud de Atención Primaria
FACUA Comunidad Valenciana participa en la creación del nuevo Observatorio Ciudadano del Agua
La plataforma Aparcamientos Reina Sofía insta a la Junta a que haga gratuitos los parkings hospitalarios
Air Europa compensa con 1.200 euros a tres socios de FACUA Madrid por la cancelación de su vuelo
La factura de la luz del usuario medio en febrero, un 1,2% más baja que hace doce meses
FACUA denuncia a Carrefour por una promoción 2x1 que en realidad es 3x2
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