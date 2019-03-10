FACUA informa

Boletín semanal número 541
10/03/2019

Vodafone, obligada a devolver a un usuario los 300 euros que le cobró por su roaming "sin coste" en EEUUU

"Libres, iguales y empoderadas", las Consumidoras en Acción de FACUA se movilizan en toda España el #8M

FACUA Sevilla critica que no se consulte a todos los sevillanos sobre el futuro de la Avenida Cruz Roja

FACUA se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a unirse a las acciones convocadas el #8M

#ElAnuncioMásMachista del año: ya puedes votar a los nominados

Carrefour cargó a un usuario durante meses comisiones de 30 euros por adeudar recibos que nunca le pasaba

FACUA Córdoba denuncia a la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería

Vodafone acaparó en 2018 el 48% de las denuncias contra compañías de telecomunicaciones en FACUA

FACUA Madrid urge a Sanidad a terminar el recorte horario en los centros de salud de Atención Primaria

FACUA Comunidad Valenciana participa en la creación del nuevo Observatorio Ciudadano del Agua

La plataforma Aparcamientos Reina Sofía insta a la Junta a que haga gratuitos los parkings hospitalarios

Air Europa compensa con 1.200 euros a tres socios de FACUA Madrid por la cancelación de su vuelo

La factura de la luz del usuario medio en febrero, un 1,2% más baja que hace doce meses

FACUA denuncia a Carrefour por una promoción 2x1 que en realidad es 3x2

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