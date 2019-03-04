Air Europa compensa con 1.200 euros a tres socios de FACUA Madrid por la cancelación de su vuelo
Los afectados pudieron regresar a sus domicilios en otro avión de la compañía en otra fecha, pero el Reglamento europeo recoge compensaciones incluso aunque se ofrezca un viaje alternativo.
FACUA.org
Madrid-04/03/2019
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FACUA Madrid ha conseguido que Air Europa compensa con 1.200 euros a tres de sus socios (400 euros para cada usuario) por la cancelación de uno de los vuelos de la compañía que ésta se negaba a abonar.
Guillermo F., Verónica N. y Nahir F<