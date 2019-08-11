FACUA informa
Boletín semanal número 563
11/08/2019
Devuelven la señal de 1.000 euros por un coche de gasolina tras pretender entregar a un usuario uno diésel
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de vigilantes de seguridad de El Prat que reclamen ante AENA
FACUA pide a Fomento que informe de los plazos para la ejecución del Plan de Vías de Gijón
Alertan de un error en el montaje de los muelles de las ruedas delanteras de algunos Skoda Octavia III
FACUA alerta de unos guantes de Decathlon que pueden provocar reacciones alérgicas por exceso de cromo 6
FACUA insta a Sanidad de Canarias a que solucione las deficiencias de la flota de ambulancias
FACUA alerta de una web que simula ser un portal oficial de EEUU para tramitar una autorización de viaje
Worten tarda casi cuatro años en retirar un frigorífico defectuoso de la vivienda de una usuaria
Sanidad ordena la retirada de 22 nuevos lotes de omeprazol de Farma-Química Sur
Tras la petición de FACUA, la DGT cambia la línea 902 para la atención de las reclamaciones sobre multas
FACUA pide al CTA que asegure que Alsa amplíe horarios en todas las paradas de su línea Gijón-Oviedo
Expedia cobró 277 euros a un usuario por unos billetes de avión cuya compra online nunca finalizó
Alerta de riesgo de accidente por desprendimiento del embellecedor del paso de rueda en algunos Audi Q5
FACUA Madrid denuncia las altas temperaturas que se alcanzan en la estación de AVE de Puerta de Atocha
FACUA denuncia a Bimbo por comercializar panes industriales con el reclamo engañoso "artesano"
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