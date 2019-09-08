FACUA informa
Boletín semanal número 567
08/09/2019
FACUA pide a la Junta que aclare cuándo se hicieron las últimas inspecciones a Sabores de Paterna
Nueva alerta alimentaria por Listeria: carne mechada de la marca Sabores de Paterna
Un bebé con 5 días murió en febrero en Sevilla por listeriosis: su madre consumió La Mechá en diciembre
¿Afectado por las huelgas de transporte aéreo? FACUA te recuerda tus derechos como pasajero
FACUA alerta de un error en el brazo de seguridad del adaptador de portabicicletas B'twin de Decathlon
FACUA considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis en diciembre
Moncloa comunica a FACUA la "imposibilidad" de que Pedro Sánchez reciba a dirigentes de la organización
FACUA ve escasas, tibias y ambiguas las propuestas sobre protección al consumidor del programa de Sánchez
Tras la denuncia de FACUA, Consumo de Baleares abre expediente sancionador a Trivago
FACUA recuerda a las familias de los bebés afectados por el falso omeprazol que pueden reclamar daños
El Ayuntamiento de Brenes niega que aconsejase al dueño de un bar tirar la carne sin marca de Magrudis
Unidas Podemos pide la comparecencia de FACUA en el Congreso para hablar sobre la alerta por listeriosis
FACUA considera que el Ayuntamiento de Sevilla redujo indebidamente la categoría de riesgo de Magrudis
Ningún Gobierno ha cumplido el mandato legal de regular que las empresas alimentarias tengan un seguro
FACUA Córdoba pide al Córdoba CF que disponga de agua gratuita en el estadio El Arcángel
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