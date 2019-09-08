FACUA informa

Boletín semanal número 567
08/09/2019

FACUA pide a la Junta que aclare cuándo se hicieron las últimas inspecciones a Sabores de Paterna

Nueva alerta alimentaria por Listeria: carne mechada de la marca Sabores de Paterna

Un bebé con 5 días murió en febrero en Sevilla por listeriosis: su madre consumió La Mechá en diciembre

¿Afectado por las huelgas de transporte aéreo? FACUA te recuerda tus derechos como pasajero

FACUA alerta de un error en el brazo de seguridad del adaptador de portabicicletas B'twin de Decathlon

FACUA considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis en diciembre

Moncloa comunica a FACUA la "imposibilidad" de que Pedro Sánchez reciba a dirigentes de la organización

FACUA ve escasas, tibias y ambiguas las propuestas sobre protección al consumidor del programa de Sánchez

Tras la denuncia de FACUA, Consumo de Baleares abre expediente sancionador a Trivago

FACUA recuerda a las familias de los bebés afectados por el falso omeprazol que pueden reclamar daños

El Ayuntamiento de Brenes niega que aconsejase al dueño de un bar tirar la carne sin marca de Magrudis

Unidas Podemos pide la comparecencia de FACUA en el Congreso para hablar sobre la alerta por listeriosis

FACUA considera que el Ayuntamiento de Sevilla redujo indebidamente la categoría de riesgo de Magrudis

Ningún Gobierno ha cumplido el mandato legal de regular que las empresas alimentarias tengan un seguro

FACUA Córdoba pide al Córdoba CF que disponga de agua gratuita en el estadio El Arcángel

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos