Ningún Gobierno ha cumplido el mandato legal de regular que las empresas alimentarias tengan un seguro
En 1984, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios estableció que el Gobierno adoptaría un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía para pagar indemnizaciones.
FACUA.org
España-02/09/2019
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