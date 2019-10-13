FACUA informa
Boletín semanal número 572
13/10/2019
FACUA Andalucía y CCOO lamentan que la Junta no dé espacio a la participación ciudadana en el Plan Vive
FACUA Euskadi critica que la nueva ley de consumidores califica la mayoría de infracciones como "leves"
FACUA Catalunya se reúne con representantes del Consejo de Responsabilidad Social de FGC
FACUA Córdoba presenta sus alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi en la capital para 2020
La Junta desmonta el bulo de Vox: FACUA no es la asociación de usuarios que debe devolver dinero público
Blackstone, obligada a vender a inquilinos varias viviendas al precio que pagó al Ayuntamiento de Madrid
FACUA Sevilla impartirá una sesión informativa sobre economía doméstica en Alcalá de Guadaíra el día 22
El entramado Magrudis también será investigado por posible delito de alzamiento de bienes
FACUA Extremadura espera que Tenorio cumpla con los servicios mínimos en la huelga de ambulancias
FACUA Catalunya acude un año más a la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona
FACUA avisa de la retirada de la máquina de algodón de azúcar de MasterChef Junior por un defecto
Una semana después, el Ministerio de Sanidad aún no ha publicado la alerta sobre los huevos con salmonela
FACUA advierte de un defecto en el banco trasero de los Volkswagen Passat Variant
Las tarifas de las ITV varían hasta el 99% en función de la comunidad, según el último estudio de FACUA
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