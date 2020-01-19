FACUA informa
Boletín semanal número 586
19/01/2020
FACUA Castilla-La Mancha rechaza el nuevo decreto de gasolineras de la comunidad por "chapucero"
FACUA alerta de la presencia de niveles químicos que superan los establecidos en tazas Troligtvis de Ikea
FACUA se suma al manifiesto contra el pin parental en la Región de Murcia
Aqualia anula una factura de 870 euros por una fuga en una tubería que no era culpa de la usuaria
FACUA recuerda a los afectados por la explosión de la petroquímica de Tarragona que pueden reclamar daños
Cierra en Huelva la clínica Vitadental y deja a un centenar de pacientes con tratamientos sin terminar
Salud de Euskadi dice que el uso de televisión en hospitales seguirá siendo de pago porque no es ilegal
FACUA presenta la primera denuncia ante el Ministerio de Consumo: fraude en las ofertas de las eléctricas
FACUA alerta de un error en el módulo de llamada de emergencia de los Skoda Scala y Kamiq
Organizaciones y juristas piden al Defensor del Pueblo que recurra al TC el 'Decretazo digital'
FACUA pide a Garzón que prohíba el uso de tarjetas de crédito en las casas de apuestas
'Únete a FACUA. Luchamos por tus derechos': campaña en las calles de las ocho capitales andaluzas
FACUA se suma a la campaña de reivindicación a Google para que elimine las app preinstaladas en Android
Naturgy devuelve a una usuaria más de 2.000 euros tras cobrarle dos años facturas de dos desconocidos
FACUA alerta de que el airbag de los Volkswagen Tiguan y Sharan puede activarse por error
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