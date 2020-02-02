FACUA informa
Boletín semanal número 588
02/02/2020
FACUA alerta de la posible rotura de las fijaciones de snowboard marca Wedze de Decathlon
FACUA Comunidad Valenciana y la Avptp exigen medidas urgentes para solucionar el caos ferroviario
Baleares abre expedientes sancionadores a las eléctricas denunciadas por FACUA por fraude en sus ofertas
PP y Ciudadanos pretenden echar a FACUA Cádiz del local en el que tiene su sede desde hace más de 35 años
La acusación popular pide citar a Rubén Sánchez como víctima en el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias
La jueza del caso Magrudis accede a la petición de FACUA de imputar a una veterinaria municipal
FACUA Comunidad Valenciana se reúne con la Associació pel transport públic por el estado de los trenes
La Mesa Social del Agua de Andalucía presenta un decálogo para una transición hídrica justa
FACUA Castilla-La Mancha logra que Masmóvil devuelva 400 euros a una usuaria que canceló una portabilidad
Comienza el juicio del caso Ausbanc y Manos Limpias: Podemos y FACUA ejercen la acusación popular
47 afectados por Magrudis han solicitado ya ejercer la acusación a través de FACUA
FACUA alerta del riesgo de incendio del Seat Tarraco por un problema en el depósito de combustible
Constituida una plataforma por un comercio sostenible y en defensa de la regulación horaria en Andalucía
Vodafone siguió cargando recibos durante seis meses a un usuario que había realizado una portabilidad
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