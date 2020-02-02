FACUA informa

Boletín semanal número 588
02/02/2020

FACUA alerta de la posible rotura de las fijaciones de snowboard marca Wedze de Decathlon

FACUA Comunidad Valenciana y la Avptp exigen medidas urgentes para solucionar el caos ferroviario

Baleares abre expedientes sancionadores a las eléctricas denunciadas por FACUA por fraude en sus ofertas

PP y Ciudadanos pretenden echar a FACUA Cádiz del local en el que tiene su sede desde hace más de 35 años

La acusación popular pide citar a Rubén Sánchez como víctima en el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias

La jueza del caso Magrudis accede a la petición de FACUA de imputar a una veterinaria municipal

FACUA Comunidad Valenciana se reúne con la Associació pel transport públic por el estado de los trenes

La Mesa Social del Agua de Andalucía presenta un decálogo para una transición hídrica justa

FACUA Castilla-La Mancha logra que Masmóvil devuelva 400 euros a una usuaria que canceló una portabilidad

Comienza el juicio del caso Ausbanc y Manos Limpias: Podemos y FACUA ejercen la acusación popular

47 afectados por Magrudis han solicitado ya ejercer la acusación a través de FACUA

FACUA alerta del riesgo de incendio del Seat Tarraco por un problema en el depósito de combustible

Constituida una plataforma por un comercio sostenible y en defensa de la regulación horaria en Andalucía

Vodafone siguió cargando recibos durante seis meses a un usuario que había realizado una portabilidad

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