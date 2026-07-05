FACUA informa
Boletín semanal número 923
05/07/2026
La factura eléctrica del usuario medio se encarece en junio un 5% con respecto a mayo, según el análisis de FACUA
FACUA CV se suma a un manifiesto contra la exclusión de las personas migrantes en la sanidad valenciana
FACUA Cádiz denuncia que la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital de Jerez limita la voz de las asociaciones
FACUA insta al Ayuntamiento riojano de Haro a publicar los controles sobre la calidad del agua de las piscinas de su polideportivo municipal
FACUA Cádiz vuelve a denunciar al Concert Music Festival y al Tío Pepe Festival por reincidir en prácticas abusivas con los consumidores
La gasolineras aprovechan las nuevas medidas del Gobierno para inflar sus márgenes: la gasolina 95 sube 4 céntimos de más y el gasóleo 7
Española de Telefonía: "la compañía de Bertín Osborne" no es más que un revendedor de servicios que contrata con una multinacional francesa
La gasolina 95 sube una media de 8,3 céntimos el día que la bajada de impuestos se sustituye por un único descuento de 20 céntimos
FACUA Sevilla rechaza el nuevo proyecto de ordenanza que regula el uso de la Plaza de España al considerar que privatiza aún más el espacio
FACUA logra que Twitter/X devuelva su cuenta a una bilbaína a la que se la robaron modificando su nombre de usuario, correo y contraseña
FACUA Sevilla imparte seis talleres formativos sobre resolución de conflictos en institutos y centros de la provincia
Nadie atiende el teléfono: FACUA presenta su quinta denuncia contra la compañía de telecos de Bertín Osborne
FACUA Cádiz recibe un aluvión de consultas sobre la implantación de zonas verdes y naranjas en distintos barrios de la capital
FACUA denuncia a Click Rent por obligar a pagar fianzas de hasta 4.000 euros para alquilar un coche si no se posee una tarjeta de embarque
FACUA Cádiz denuncia que el Cádiz CF reincide en el cobro ilegal de gastos de gestión a sus abonados
Le exigen más de 200 euros por un curso de inglés nefasto: FACUA logra que dejen de molestarlo y le devuelvan los 160 euros que había pagado
Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: Estos son tus derechos si te has visto afectado
Éxito en València en el tercer evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
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