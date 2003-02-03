Afectados por el cierre de las academias Opening en Italia solicitan a FACUA su colaboración
La Federación se ha dirigido hoy a la plataforma de afectados y a diez asociaciones de consumidores italianas para brindarles información sobre el procedimiento judicial cuyas medidas cautelares han ordenado la paralización de los créditos en España.
FACUA.org
Europa-03/02/2003
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Una plataforma de afectados por el reciente cierre de las academias de inglés Opening en Italia han solicitado la colaboración de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA), pocos días después de que las medidas cautelares del procedimiento