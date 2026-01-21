Más noticias

Alertan de la retirada del estuche de maquillaje Mya Beauty Tin por contener un colorante prohibido para uso cosmético

Está afectado el lote MS24L01 de este producto que se comercializa a través de perfumerías y canales de venta online.

FACUA.org
España-21/01/2026

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote MS24L01 del cosmético Mya Beauty Tin tras haberse detectado la presencia del colorante Violeta Básico 10 (CI 45170) en la sombra de ojos con brill

