Alertan de la retirada del estuche de maquillaje Mya Beauty Tin por contener un colorante prohibido para uso cosmético
Está afectado el lote MS24L01 de este producto que se comercializa a través de perfumerías y canales de venta online.
FACUA.org
España-21/01/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote MS24L01 del cosmético Mya Beauty Tin tras haberse detectado la presencia del colorante Violeta Básico 10 (CI 45170) en la sombra de ojos con brill