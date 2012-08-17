Attac muestra su apoyo a FACUA ante el requerimiento del Ministerio de Sanidad
Denuncia que "el Gobierno de España ha entrado en plena barrena antidemocrática, pues ha convertido la amenaza con represalias en el procedimiento estándar para acallar cualquier tipo de crítica".
FACUA.org
España-17/08/2012
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Attac España ha mostrado su solidaridad y apoyo a FACUA-Consumidores en Acción ante la amenaza del Gobierno con ilegalizarla por criticar los recortes en la educación y la sanidad pública, así como la subida del IVA.
La organización ha emitido un <