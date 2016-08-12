Booking intentó duplicar el precio de un hotel ya pagado a un socio de FACUA: de 930 a 1.838 euros
Tras contratar una semana de vacaciones con todo incluido en un apartamento de Benidorm, la web le comunicó días después que había "un error" en la oferta publicada. La asociación reclamó con éxito.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-12/08/2016
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FACUA Castilla-La Mancha ha logrado que los portales web de viajes Atrápalo y Booking renuncien a cobrar 1.838 euros por unas vacaciones en Benidorm en régimen todo incluido a un usuario, apenas días después de que éste las hubiera contratado por 930.