Bruselas acusa a Volkswagen de vulnerar la protección europea del consumidor en 20 Estados miembro
La Comisión Europea considera probado que el fabricante alemán no ofreció información suficiente a los usuarios en relación al fraude de emisiones. "Infringió las reglas contra prácticas desleales", añade.
Europa Press
Europa-06/09/2016
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La Comisión Europea cree que Volkswagen vulneró la normativa europea en materia de protección al consumidor en al menos 20 de los Estados miembros, por el uso de un software fraudulento con el que falseó las mediciones de emisiones contaminantes.