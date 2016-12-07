Corea del Sur impone una multa récord de 30 millones a Volkswagen por el fraude de las emisiones
La sanción, de la Comisión de Comercio Justo del país, castiga la publicidad engañosa de los vehículos diésel manipulados para pasar los controles de gases.
FACUA.org
Internacional-07/12/2016
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La Comisión de Comercio Justo (FTC, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur ha impuesto una multa récord de 37.000 millones de wones (29,8 millones de euros) a Volkswagen (su filial coreana Audi Volkswagen) por hacer publicidad engañosa de los vehículos di&ea