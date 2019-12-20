Correos empeora por quinto año consecutivo los plazos de entrega del paquete azul en 2018
La CNMC señala en un informe que analizará las consecuencias legales de sus reiterados incumplimientos.
FACUA.org
España-20/12/2019
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La CNMC ha publicado el informe anual en el que analiza la calidad que ofreció Correos durante 2018 a la hora de prestar el Servicio Postal Universal (SPU). Como operador designado para prestar este servicio en una serie de plazos y objetivos en todo el territorio nacional y de acuerdo con