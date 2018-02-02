Decathlon alerta de un fallo de seguridad en un saco de dormir para niños
Tras las quejas de los usuarios, la empresa ha emitido un aviso de seguridad en su página web informando de que el cordón de la capucha podría enrollarse por la zona del cuello
FACUA.org
España-02/02/2018
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La compañía ha avisado de un fallo de seguridad en un saco de dormir para niños, vendido desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 30 de noviembre de 2017 en sus establecimientos. | Imagen: Decahtlon.
La compañía Decathlon ha alertado sobre un problema de seguridad en uno de sus productos infantiles. Se trata del saco de dormir Quechua Forclaz 10º Junior.
Tras las quejas de clientes que han adquirido este artículo, la empresa ha emitido un aviso de seguridad en