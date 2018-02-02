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Decathlon alerta de un fallo de seguridad en un saco de dormir para niños

Tras las quejas de los usuarios, la empresa ha emitido un aviso de seguridad en su página web informando de que el cordón de la capucha podría enrollarse por la zona del cuello

FACUA.org
España-02/02/2018
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La compañía Decathlon ha alertado sobre un problema de seguridad en uno de sus productos infantiles. Se trata del saco de dormir Quechua Forclaz 10º Junior.

Tras las quejas de clientes que han adquirido este artículo, la empresa ha emitido un aviso de seguridad en

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