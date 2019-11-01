Decathlon alerta de un posible riesgo en un dispositivo asegurador Descensor Toucan Light
Se trata del producto con referencia 8495258. En determinados casos, si lo usan dos escaladores y el primero tensa la cuerda, el segundo puede quedar bloqueado.
FACUA.org
España-01/11/2019
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Imagen: Decathlon.
La compañía Decathlon ha alertado sobre un problema de seguridad en uno de sus productos de escalada. Se trata del dispositivo asegurador descensor Toucan Light de la marca Simond.
La empresa ha informado de que el artículo en cuestión tiene la referencia 849525