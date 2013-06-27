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Detenida tras crear un falso perfil en Facebook para difamar a la ex novia de su pareja

Una joven de 23 años fue detenida en Maracena por la Guardia Civil. Le imputan un delito contra la intimidad y otro de revelación de secretos.

FACUA.org
Granada-27/06/2013
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Una joven de 23 años ha sido detenida en Maracena por un presunto delito contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos de particulares, al colgar en Facebook fotografías que la víctima, ex novia del actual compañero sentimental de la arrestada,

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