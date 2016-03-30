Más noticiasSegunda demanda del Gobierno estadounidense

EEUU demanda a Volkswagen por engañar a los consumidores con su campaña de publicidad de "diésel limpio"

La Comisión Federal de Comercio indica que su objetivo es que se indemnice a los propietarios de vehículos afectados por el fraude del software que manipula las emisiones.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-30/03/2016
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La Comisión Federal de Comercio (FTC) estadounidense ha denunciado al fabricante alemán de automóviles Volkswagen al considerar que «engañó» a los consumidores con su campaña de publicidad de «diésel limpio» de sus vehículos en

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