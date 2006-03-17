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El Congreso aprueba un proyecto de Ley sobre la Propiedad Intelectual en contra de los consumidores y la globalización de la cultura

El texto que se traslada al Senado concibe la Cultura como una mercancía que sólo debe difundirse si el consumidor paga por ella.

FACUA.org
España-17/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que los contenidos del proyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual van en contra de los consumidores y la globalización de la cultura, concibiendo ésta como una m

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