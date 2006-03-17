El Congreso aprueba un proyecto de Ley sobre la Propiedad Intelectual en contra de los consumidores y la globalización de la cultura
El texto que se traslada al Senado concibe la Cultura como una mercancía que sólo debe difundirse si el consumidor paga por ella.
FACUA.org
España-17/03/2006
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