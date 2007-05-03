El éxito de Luis Miguel 'Amarte es un placer' es un plagio, según una sentencia dictada en México
Un juez mexicano condena a Luis Miguel, el compositor Juan Carlos Calderón y la discográfica Warner Music a abonar al demandante el 40% de los beneficios generados por el tema.
FACUA.org
América-03/05/2007
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Portada del disco cuyo tema principal le da título.
Un juez mexicano ha declarado al cantante Luis Miguel culpable de plagiar una canción, según ha dado a conocer el compositor Marco Lifshitz, quien lo demandó hace seis años.
Según la sentencia emitida por el Primer Tribunal Unitario en Mate