El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, dejará la Presidencia de la organización en 2020
50 delegados de sus asociaciones y delegaciones en las 17 comunidades autónomas se han dado cita en Sevilla en su 13ª Asamblea General.
FACUA.org
España-23/03/2019
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En 2018, Paco Sánchez Legrán publicó el libro 'FACUA: 35 años de lucha contra los abusos'.
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán (Sevilla, 1949) dejará la Presidencia de la organización en 2020. Tras casi cuatro décadas al frente del proyecto, ha anunciado este sábado en su 13ª Asamblea que no se presentará a la