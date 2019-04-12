El numismático Rubén Pulido fue condenado a 5 meses de prisión condicional por calumnias a funcionarios
Advirtió en un correo al ministro andorrano de Finanzas de que tenía "suculentas ofertas" por publicar "comunicaciones" de funcionarios de aduanas que le habrían ofrecido "privilegios" a cambio de dinero.
FACUA.org
Europa-12/04/2019
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Rubén Pulido, propietario de Pulifil SLU. | Imagen: ABC.
El propietario de la empresa numismática Pulifil, Rubén Pulido, fue condenado el año pasado por un juzgado de Andorra a cinco meses de prisión condicional por calumnias y difamaciones contra funcionarios públicos. En junio de 2016, el hoy número 2 de Vox al Congreso por Sevilla e