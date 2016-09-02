El organismo australiano de Competencia y Consumo demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones
En su denuncia, la ACCC alega que la empresa mantuvo una conducta engañosa e indujo a error a los usuarios.
Europa Press
Internacional-02/09/2016
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La Comisión de Competencia y del Consumidor de Australia (ACCC, por sus siglas en inglés) ha iniciado acciones judiciales en el Tribunal Federal de Australia contra el grupo automovilístico alemán Volkswagen por posible conducta equívoca o engañosa en rel