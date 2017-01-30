El real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Cs no aporta ninguna medida que frene la pobreza energética
FACUA considera de una grave irresponsabilidad que se posponga a la primavera la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos.
FACUA.org
España-30/01/2017
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