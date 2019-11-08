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El ya exnúmero 2 de Vox por Albacete adulteró mosto para consumo humano

La Agencia Tributaria afirma en su informe que Juan Francisco Robles habría obtenido más de un millón de euros de forma ilícita vendiendo el producto a empresas productoras de yogures y zumos.

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España-08/11/2019
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Juan Francisco Robles, el ya exnúmero 2 de Vox para el Congreso de los Diputados por Albacete, adulteró mosto para consumo humano según ha dado a conocer la

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