Elige a la #peorempresa2014: las nominadas son Bankia, Divatto, Orange, Repsol y Gilead
Los consumidores ya pueden votar en la sexta edición de estos premios lanzados por FACUA, que también incluyen las categorías de El Peor Anuncio y El Peor Abuso del Año.
FACUA.org
España-16/02/2015
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Las nominadas a La Peor Empresa de 2014 son Bankia, Divatto, Orange, Repsol y Gilead, el laboratorio del fármaco contra hepatitis C Solvadi. Este lunes 16 de febrero se abre el plazo para las votaciones de los consumidores en la web